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27 декабря, 23:30

Самый безумный трансферный дедлайн в истории КХЛ. Гранды менялись лучшими, аутсайдеры не отдавали лидеров

СКА обменял нападающего Глотова на защитника «Трактора» Карпухина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард СКА Василий Глотов обменян в «Трактор».
Фото ХК СКА
СКА, «Трактор» и «Торпедо» задавали тон.

Мне очень жаль тех болельщиков, кто остался без связи пятничным вечером. Они пропустили настоящее безумие на трансферном рынке КХЛ. Серия громких обменов затмила игровой день и другие события. Менеджеры клубов не давали нам, журналистам, скучать. Впервые за долгие годы дедлайн КХЛ выдался по-настоящему жарким и подарил множество неожиданных сделок.

Активностью на флажке отметились не все команды. Тот же «Локомотив» выбрал осторожную политику после подписаний Рихарда Паника и Богдана Киселевича. Ярославцы интересовались другими хоккеистами, в частности Никитой Коростелевым, но их не устроили условия. Приз главного ньюсмейкера дедлайна заслужил «Трактор». Генеральный менеджер Алексей Волков серьезно перетряхнул состав, особенно увесистыми получились обмены Ильи Карпухина в СКА и Никиты Тертышного в «Торпедо».

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный перешел в «Торпедо».
Фото ХК «Трактор»

Клубы крутились как могли, чтобы закрыть проблемные позиции и сделать состав сильнее. Лейтмотив последних дней дедлайна — раскрывшийся принцип рыночных отношений. С огромной радостью признаем, что времена, когда аутсайдеры расставались с лидерами, остались в прошлом. Тигриной хваткой «Амур» вцепился в Алекса Гальченюка, на которого претендовали разные клубы. Не смутил хабаровчан даже тот факт, что летом нападающий покинет команду бесплатно как свободный агент.

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Хочешь заполучить хоккеиста — приготовь актив взамен. Примерно под таким девизом прошло закрытие трансферного окна. КХЛ встретила небывалое количество прямых обменов. Часть из них даже после официальных объявлений с большим трудом укладывается в голове. СКА очень хотел заполучить защитника Карпухина и не пожалел одного из лучших форвардов — Василия Глотова. Не обошлось и без расторжений контрактов, но даже высокооплачиваемые игроки быстро пристроились в другие клубы, как тот же Александр Шаров, переехавший из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист».

Объяснять рыночные игры менеджеров можно влиянием потолка зарплат и возросшей конкуренцией. Вернемся к «Амуру». Хабаровчане отстают от зоны плей-офф на 15 очков, но впереди еще 29 матчей. Вероятно, на Дальнем Востоке всерьез убеждены, что еще способны зацепиться за восьмерку. Шансы на плей-офф очень низкие, но даже в нынешнем положении руководство не выбросило белый флаг, сохранив и Гальченюка, и Владислава Барулина, и других ценных игроков. Несмотря на продление регулярного чемпионата, срок дедлайна не перенесли на январь. Это еще один аргумент, почему даже беспросветные аутсайдеры не намерены торговать лидерами.

«Амур» сохранил форварда Алекса Гальченюка.
Фото Global Look Press

Риск — неотъемлемая часть рыночных отношений. Вот и некоторые менеджеры пошли на смелые шаги в попытках усилить состав. Московское «Динамо» предложило скромный контракт Александру Бурмистрову, который до 27 декабря сидел без работы. «Спартак» выписал полноценное соглашение пропустившему прошлый сезон из-за проблем со здоровьем Андрею Чибисову. То, что осуществил «Трактор», тоже сочтем за риск. В команде много новичков, им потребуется время, чтобы привыкнуть к системе Бенуа Гру.

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Последовательная работа КХЛ по усреднению уровня команд отразилась перед дедлайном. Рынок заработал так, как и должен в полном понимании этого термина. Менеджерам пришлось ухищряться, чтобы провернуть желаемые сделки и соблюсти регламент. Потолок зарплат, ограничение заявки и переходов между двумя клубами — вот некоторые тонкости законодательства КХЛ, которые осложнили жизнь клубов, но в то же время подарили горячее время болельщикам. В перспективе было бы неплохо ограничить команды в выкупе контрактов, чтобы часть уплаченной суммы также шла в потолок зарплат. Это сделает рынок еще более динамичным и справедливым.

Александр Гальченюк-младший
Василий Глотов
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 32 9 66
2 ЦСКА 38 24 14 55
3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Автомобилист 37 21 16 46
5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 36 15 21 33
10 Лада 35 14 21 33
11 Барыс 41 10 31 23
12 Амур 39 8 31 21
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