«Авангард» и «Лада» устроили шоу, забросив 13 шайб! Чуть не побили рекорд КХЛ этого сезона

Новогодний подарок для фанатов.

Омский «Авангард» в непростом и очень результативном матче победил тольяттинскую «Ладу» — 7:6! Команды из середины таблицы Восточной конференции чуть было не замахнулись на рекорд КХЛ по количеству шайб в одной встрече, но не дожали. Впрочем, и без этого болельщики наверняка остались довольны.

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«Авангард» — «Лада» — 7:6 (3:2, 3:2, 1:2)

Голы: Буше — 15, 4:58 — 1:0. Гуляев — 4 (Маклауд, Башкиров), 5:52 — 2:0. Юртайкин — 2 (Алтыбармакян, Баранцев), 6:38 — 2:1. Каблуков — 1 (Холодилин), 7:32 — 3:1. Шараканов — 4 (Грошев, Бикмуллин), 10:57 — 3:2. Шараканов — 5 (Баранцев, Романов), 23:40 — 3:3. Окулов — 6 (Буше, Прохоркин), 24:32 — 4:3. Окулов — 7 (мен.), 28:17 — 5:3. Игумнов — 5 (Прохоркин, Якупов), 28:41 — 6:3. Калабушкин — 2 (Кугрышев, Волков), 39:51 — 6:4. Кугрышев — 6 (Волков), 41:50 — 6:5. Маклауд — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 42:29 — 7:5. Неколенко — 5 (Михайлов), 53:30 — 7:6.

Вратари: Серебряков — Трушков (Третьяк, 7:32, 59:06 — 59:21, 59:28).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (10+21+4) — 33 (15+13+5).

Судьи: Лазарев, Фатеев.

28 декабря. Омск. «G-Drive Арена».

Первый матч Ги Буше

В первую очередь матч с «Ладой» был примечателен для «Авангарда» важным изменением на тренерской скамейке — наконец-то там оказался Ги Буше. Канадский специалист возглавил омский клуб еще в середине декабря, но после первой же тренировки улетел на родину — на медобследование в связи с операцией на колене. Во время его отсутствия командой руководил помощник Дэйв Барр и в четырех матчах одержал две победы.

Несмотря на то что Ги сразу предупредил о необходимости отъезда, многие восприняли этот ход с негативом — кто-то даже посчитал, что новый тренер вообще не вернется обратно. Но 26 декабря канадец прилетел в Омск и приступил к работе.

Еще при подписании контракта Буше обозначил хоккей, который планирует ставить: «Очень важно грамотно действовать и в нападении, и в обороне, чтобы хоккеисты могли выдерживать давление, играть мощно и агрессивно. Именно это — быстрый и агрессивный хоккей — мы и будем пропагандировать», — говорил тренер в интервью «Чемпионату».

Учитывая, что в первом и втором периодах «Авангард» забросил по три и пропустил по две шайбы, получилось более чем быстро и агрессивно. Сам Буше остался доволен, но пообещал поработать над защитой: «Прекрасное шоу получилось для болельщиков. Очень зрелищный матч. Приятно, что мы можем забрасывать так много шайб, но пропускать так много не стоит, конечно. Играть в обороне мы должны и можем лучше. Я знал об этом, когда ехал сюда. Это именно то, над чем мы будем работать. Но это не случится по взмаху волшебной палочки. Это займет определенное время, потребуются недели. Но будем работать», — заявил канадец на пресс-конференции после матча с «Ладой».

Окулов разорвал и стал первой звездой

Матч с «Ладой» стал дебютным не только для Буше. «Авангард» на прошлой неделе взорвал трансферный рынок, обменяв Коула Касселса на легенду ЦСКА Константина Окулова. Лучший бомбардир армейцев в истории КХЛ и трехкратный обладатель Кубка Гагарина в последнее время «замолчал» — в декабре он набрал только три очка в составе красно-синих.

Вероятно, атмосфера «Авангарда» благотворно повлияла на Константина. Едва прилетев в Омск и толком не успев потренироваться, Окулов набрал те же три очка в дебютном матче! Форвард забросил две шайбы и отдал голевую передачу, став в итоге первой звездой встречи.

Причем дубль Окулова пришелся очень кстати — Константин включился во втором тайме при счете 3:3 и вывел свою команду в отрыв. Да и ассист на Майкла Маклауда получился победным — именно шайба канадца (кстати, тоже дебютная) в итоге стала решающей. Правда, тут скорее хочется отметить чудо-передачу канадца на россиянина перед тем, как тот сделал обратный пас, — неужели два этих зверя теперь в одной команде и будут творить такую магию постоянно?

13 шайб — не рекорд, но близко

Команды действительно устроили бодрую перестрелку — 3:2 в каждом из двух периодов к третьей двадцатиминутке заставили болельщиков проверять список самых результативных матчей в истории КХЛ. А он такой:

Как видим, до топа самых результативных встреч в истории КХЛ матчу «Авангарда» и «Лады» далеко — не говоря о первом месте, на котором расположилось противостояние из далекого первого сезона лиги.

В рамках отдельного сезона достижения тоже не вышло — 13 шайб на двоих уже забрасывали СКА и «Северсталь» в сентябре. Впрочем, вряд ли команды захотят повторить эксперимент — переживаний от таких результатов, кажется, больше, чем славы.