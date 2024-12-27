Обмен года в КХЛ. СКА отдал одного из лучших форвардов за защитника «Трактора»
Последний день дедлайна в КХЛ получился насыщенным как никогда. Для многих клубов и их менеджеров в нынешнем сезоне на карту поставлено все, поэтому риск категорически приветствуется. Самый резонансный обмен в пятницу провернули СКА и «Трактор». Челябинцы получили одного из сильнейших центральных нападающих КХЛ с российским паспортом Василия Глотова на истекающем контракте. На бумаге его приобретение сейчас выглядит как победа менеджмента уральского клуба. Он — лучший игрок, задействованный в сделке.
О том, какой вариант продолжения карьеры выберет Глотов в межсезонье, говорить преждевременно. У него могут быть варианты и в Северной Америке. Но предварительно именно «Трактор» получит приоритет при проведении переговоров. Помочь своей новой команде форвард способен прямо сейчас. В прошлом плей-офф он был одним из немногих игроков СКА, к которым можно предъявить претензии по минимуму.
Молодой защитник Арсений Коромыслов добавит глубины обороне. Он при своих определенных плюсах и минусах еще обладает нераскрытым потенциалом. С правами на играющего в АХЛ вратаря Руслана Хажеева в Челябинске расстались без большого сожаления, посчитав, что он повел себя некрасиво, когда без предупреждения подписал контракт с «Каролиной».
Уход Глотова выглядит для СКА как большая потеря. С ней тем не менее можно смириться, учитывая атакующую мощь состава петербуржцев. В нынешнем чемпионате Василий играл в команде не первую скрипку в отличие от прошлого сезона. Кузнецов, Грицюк, Хайруллин, Григоренко, Плотников, Демидов, Воробьев и держим в уме Толчинского — с таким подбором ярких нападающих грустить долго не придется. В последнее время Глотов выпал из доверия у Романа Ротенберга. Главный тренер армейцев после недавнего поражения от ЦСКА (5:6), не называя фамилии виновного, очень сетовал на шестой пропущенный гол. Тот момент, по его версии, стал ключевым. Потерю шайбы при ее выводе из зоны совершил именно Глотов.
Расставание с защитником Ильей Карпухиным для хоккейного Челябинска воспринимается очень драматично. Защитник в «Тракторе» с детских лет и на уровне КХЛ провел в нем шесть с половиной сезонов. Общительный, воспитанный, неглупый парень. Хоть этот чемпионат у него не задался, с ним расставались наверняка с сожалением. СКА следил за Карпухиным как минимум три года, присматривался к нему в матчах за сборную и, похоже, знает, что делает. Оборона команды остро нуждалась в усилении. Достаточно посмотреть на последнюю игру против «Сочи». Эта проблема решена приглашением Карпухина и Дмитрия Юдина из «Ак Барса». Баланс в линиях необходим. Что делать с вратарями — совсем другая история, которая не имеет отношения к нынешнему обмену.
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Сочи – СКА
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