Защитник «Сочи» Якс продолжит карьеру в шведском «Регле»

Защитник «Сочи» Янис Якс может доиграть текущий сезон в шведском чемпионате. Он подпишет контракт с командой «Регле», сообщает Expressen.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Якса 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и 18 (6+12) очков при показателе полезности «-17». «Сочи» не попал в плей-офф и завершил сезон.

Односторонний контракт игрока с сочинским клубом действует до 30 апреля 2022 года.