Защитник Гормли и нападающий Козун стали игроками «Локомотива»

Состав «Локомотива» пополнили защитник Брэндон Гормли и нападающий Брэндон Козун, сообщает пресс-служба КХЛ.

Гормли начинал сезон в рижском «Динамо». Рижане обменяли игрока в «Локо» на денежную компенсацию.

Также клуб заключил контракт до конца сезона с нападающим Брэндоном Козуном.

29-летний Гормли провел за рижское «Динамо» 26 игр, в которых забросил 1 шайбу и отдал 10 результативных передач. Это его дебютный сезон в КХЛ.

Начало этого сезона 31-летний Козун провел в Швейцарии, где в 24 матчах за «Амбри-Пиотту» забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач. В Ярославле Козун выступал с 2016 по 2019 год и выигрывал бронзу чемпионата.