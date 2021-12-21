Бывший вратарь «Автомобилиста» Коварж продолжил карьеру после тяжелой травмы

Бывший голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж подписал контракт с «Цюрихом», сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Контракт с 33-летним чехом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, весной голкипер перенес операцию на коленном суставе. Позже он продлил контракт с екатеринбуржцами на один сезон, но в начале сезона вновь получил повреждение и был вынужден покинуть клуб.

Коварж провел 381 игру за «Автомобилист», в которых оформил 43 шатаута и отразил 9990 бросков. Также голкипер трижды принимал участие в Матче звезд КХЛ.