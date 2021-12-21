Гол Кудако принес «Сибири» победу над «Локомотивом» в овертайме

«Сибирь» победила «Локомотив» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

Автором победного гола стал защитник Вадим Кудако.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает 5-е место, набрав 48 очков. «Локо» идет на 6-й позиции Запада (50 очков).

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коршков — 8 (бол., Баранцев, Полунин), 28:05 — 0:1. Пьянов — 8 (Шаров, Коротков), 54:32 — 1:1. Кудако — 3 (Пьянов), 62:45 — 2:1.

Вратари: Сятери — Паскуале.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (5+8+11+3) — 25 (6+12+6+1).

Судьи: Морозов, Щенев.

21 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.