Зарплатный бюджет «Лады» составит около 600 миллионов рублей

По данным «СЭ», зарплатный бюджет «Лады» в сезоне-2025/26 составит около 600 миллионов рублей. При этом возможно его увеличение, в случае если удастся подписать звездных игроков.

Новым спонсором «Лады» станет компания «Полипласт», которая также является партнером тульского клуба АКМ.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ «Лада» набрала 54 очка и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф КХЛ.