6 мая, 17:50

Федорищев — о партнерстве «Лады» и «Полипласта»: «Сумма инвестиций составит 5 миллиардов на пять лет»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Шамсутдинов, Владислав Третьяк и Вячеслав Федорищев.
Фото Фото Алексей Шевченко, «СЭ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал партнерство «Лады» и компании «Полипласт».

«Я обещал, что у «Лады» появится партнер. Сумма инвестиций «Полипласта» составит 5 миллиардов рублей на пять лет», — сказал Федорищев.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ «Лада» набрала 54 очка и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф КХЛ.

КХЛ
ХК Лада
Вячеслав Федорищев
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • andy1962

    Это его прямая обязанность - влезать всюду, где есть коррупция.

    06.05.2025

  • andy1962

    я так понял, что дело Федорищева о коррупции в Крыльях Советов и судеском корпусе, просто и весело замели под ковер? Что-то и СЭ молчит по этому поводу. А ведь это - главное событие футбольного года.

    06.05.2025

  • AnTaras

    А губер, кроме влезания в спорт, ещё что то делает? Хотя, чего это я, тут же 5 миллиардов:grinning:

    06.05.2025

    • Зарплатный бюджет «Лады» составит около 600 миллионов рублей

    «Динамо» пропустило от «Трактора» через 46 секунд после замены вратаря
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист 1 : 5
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик 2 : 1
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
    16.11 17:30 СКА – Металлург Мг - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

