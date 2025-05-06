Федорищев — о партнерстве «Лады» и «Полипласта»: «Сумма инвестиций составит 5 миллиардов на пять лет»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал партнерство «Лады» и компании «Полипласт».

«Я обещал, что у «Лады» появится партнер. Сумма инвестиций «Полипласта» составит 5 миллиардов рублей на пять лет», — сказал Федорищев.

По итогам FONBET чемпионата КХЛ «Лада» набрала 54 очка и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции. Клуб не смог попасть в плей-офф КХЛ.