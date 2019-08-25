«Витязь» обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
17:51
«Витязь» одержал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы. В составе команды из Подольска отличились Алексей Макеев и Павел Чернов.
Хоккей
Кубок мэра Москвы
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Макеев — 5 (бол., Швец-Роговой, Семин), 20:39 — 0:1. Чернов — 5 (Стасенко, Гребенщиков), 48:05 — 0:2. Кокарев — 1 (Столяров, Вишневский), 58:05 — 1:2.
Вратари: Гудачек (59:20) — Самонов.
Броски: 39 (16+9+14) — 19 (5+5+9).
Судьи: Рогачев, Сергеев.
25 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».
«Спартак» проиграл «Витязю» — 1:2. pic.twitter.com/57EUiTXCLx— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 25, 2019