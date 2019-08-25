«Витязь» обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

«Витязь» одержал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы. В составе команды из Подольска отличились Алексей Макеев и Павел Чернов.

Хоккей

Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Макеев — 5 (бол., Швец-Роговой, Семин), 20:39 — 0:1. Чернов — 5 (Стасенко, Гребенщиков), 48:05 — 0:2. Кокарев — 1 (Столяров, Вишневский), 58:05 — 1:2.

Вратари: Гудачек (59:20) — Самонов.

Броски: 39 (16+9+14) — 19 (5+5+9).

Судьи: Рогачев, Сергеев.

25 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».