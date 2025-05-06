Василевский: «Считаю, что сезон «Салавата был удачным»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2024/25. Уфимский клуб вылетел от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина (1-4).

— От сезона «Салавата Юлаева» больше позитива от прохода в полуфинал или сейчас разочарование перевешивает?

— Позитива. Считаю, что сезон был удачным. В плей-офф мы росли как команда. Это большой опыт для каждого, в том числе для меня. Я впервые во взрослом возрасте играл в полуфинале. Это шаг вперед для меня для дальнейшей уверенной карьеры. Мы все молодцы: все старались, бились за клуб и республику. Спасибо всем болельщикам, которые переживали за нас. Считаю, что сезон для нас удачный.

— Два прошлых плей-офф «Салават Юлаев» закончил в первом раунде. Чем сильна эта команда, которая вышла в полуфинал?

— Вы все видели сами. Характер! Мы отыгрались со «Спартаком», хотя после 1-3 в серии в нас никто не верил и нас списали со счетов. Тем не менее мы вытащили серию. В полуфинале у «Локомотива» было больше опыта таких матчей. Мы только растем.