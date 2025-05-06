Хоккей
6 мая, 14:30

Василевский: «Считаю, что сезон «Салавата был удачным»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона-2024/25. Уфимский клуб вылетел от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина (1-4).

— От сезона «Салавата Юлаева» больше позитива от прохода в полуфинал или сейчас разочарование перевешивает?

— Позитива. Считаю, что сезон был удачным. В плей-офф мы росли как команда. Это большой опыт для каждого, в том числе для меня. Я впервые во взрослом возрасте играл в полуфинале. Это шаг вперед для меня для дальнейшей уверенной карьеры. Мы все молодцы: все старались, бились за клуб и республику. Спасибо всем болельщикам, которые переживали за нас. Считаю, что сезон для нас удачный.

— Два прошлых плей-офф «Салават Юлаев» закончил в первом раунде. Чем сильна эта команда, которая вышла в полуфинал?

— Вы все видели сами. Характер! Мы отыгрались со «Спартаком», хотя после 1-3 в серии в нас никто не верил и нас списали со счетов. Тем не менее мы вытащили серию. В полуфинале у «Локомотива» было больше опыта таких матчей. Мы только растем.

Петр Хохряков, Алексей Василевский и&nbsp;Григорий Панин.«Вязовой в плей-офф напомнил брата». Герой «Салавата» Василевский — о сезоне уфимцев и талантливом вратаре
Алексей Василевский
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Глава Башкирии Хабиров предложил Козлову продолжить работу в «Салавате Юлаеве»

Василевский — об интересе к «Салавату» в Башкортостане: «В плей-офф хоккей объединил республику»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 10:00 Амур – Адмирал 2 : 5
16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
16.11 17:30 СКА – Металлург Мг - : -
Все результаты / календарь

