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В тренерском штабе «Металлурга» и «Стальных лисов» произойдут изменения

14:47
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«Металлург» сообщил о переменах, которые ждут тренерский штаб клуба.

Клуб не будет продлевать контракты с помощником главного тренера Иржи Калоусом и тренером вратарей Андреем Болсуновским, сообщает официальный сайт команды. Чех, учитывая ситуацию с международным сообщением, успел отправиться домой, а Болсуновский продолжает работать в Магнитогорске до окончания срока действующего контракта.

По обоюдному соглашению сторон досрочно прекращен контракт с главным тренером «Стальных лисов» Юрием Пановым, который так же отправился домой. Исполняющим обязанности главного тренера молодежной команды назначен Денис Платонов. Остальные позиции тренерского штаба пока остаются неизменными — специалисты работают согласно контрактам.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474442/

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