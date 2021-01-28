В «Сочи» с октября не платили зарплату хоккеистам

Как стало известно «СЭ», хоккеисты «Сочи» последний раз получали зарплату в октябре — за сентябрь. Руководство клуба обещает погасить долги в феврале.

В турнирной таблице Западной конференции сочинцы занимают предпоследнее, 10-е место, и лишились шансов на выход в плей-офф. Команда не выходит в розыгрыш Кубка Гагарина второй сезон подряд.

Ранее «СЭ» сообщал, что проблемы с выплатой зарплаты игрокам испытывает и «Амур». Хоккеисты получили зарплату за ноябрь перед сегодняшним матчем против «Салавата Юлаева».

(Алексей Шевченко)