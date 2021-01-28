Как стало известно «СЭ», перед матчем с «Салаватом Юлаевым» хоккеисты «Амура» получили зарплату за ноябрь. У клуба по-прежнему остаются долги перед игроками за декабрь.

«Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 49 матчах.

20 января стало известно, что хабаровский клуб имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за ноябрь и декабрь. 28 января нападающий «Амура» Томаш Зогорна объявил о досрочном завершении сезона.

(Алексей Шевченко)