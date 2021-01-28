Хоккеисты «Амура» получили зарплату за ноябрь
12:27
Как стало известно «СЭ», перед матчем с «Салаватом Юлаевым» хоккеисты «Амура» получили зарплату за ноябрь. У клуба по-прежнему остаются долги перед игроками за декабрь.
«Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 49 матчах.
20 января стало известно, что хабаровский клуб имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за ноябрь и декабрь. 28 января нападающий «Амура» Томаш Зогорна объявил о досрочном завершении сезона.
(Алексей Шевченко)
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