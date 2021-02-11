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В «Сочи» погасили долги по зарплате игроков и тренерского штаба

12:53
ХК «Сочи». Фото Twitter
ХК «Сочи». Фото Twitter
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Как стало известно «СЭ» 11 февраля, игрокам и тренерскому штабу «Сочи» выплатили зарплату в полном объеме. В январе «СЭ» сообщал, что последний раз в клубе получали зарплату в октябре — за сентябрь, а руководство южан планировало погасить долги в феврале.

По состоянию на 11 февраля сочинцы занимают 10-е место в Западной конференции и лишились шансов на попадание в плей-офф. Отставание от «Спартака», занимающего девятую строчку, — 20 очков.

Южане не выходят в розыгрыш Кубка Гагарина второй сезон подряд.

(Михаил Скрыль)

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