Игрок системы «Ак Барса» Марушев подпишет контракт с «Вегасом»
11:43
Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Ак Барса» Максим Марушев подпишет контракт с «Вегасом».
«Голден Найтс» выбрали 22-летнего хоккеиста на драфте-2020 года под общим 215-м номером.
В текущем сезоне Марушев провел 37 матчей в чемпионате ВХЛ и набрал 21 (8+13) очко. Также он провел 7 игр в «регулярке» КХЛ, где отметился одной передачей.
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