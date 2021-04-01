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Игрок системы «Ак Барса» Марушев подпишет контракт с «Вегасом»

11:43
Максим Марушев. Фото ХК «Ак Барс»
Максим Марушев. Фото ХК «Ак Барс»
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Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Ак Барса» Максим Марушев подпишет контракт с «Вегасом».

«Голден Найтс» выбрали 22-летнего хоккеиста на драфте-2020 года под общим 215-м номером.

В текущем сезоне Марушев провел 37 матчей в чемпионате ВХЛ и набрал 21 (8+13) очко. Также он провел 7 игр в «регулярке» КХЛ, где отметился одной передачей.

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