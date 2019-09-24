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«Трактор» заключил просмотровый контракт с Труневым

12:17
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Состав «Трактора» пополнил форвард Максим Трунев. С 29-летним игроков заключен просмотровый контракт — соглашение на один месяц, которое так же предполагает участие в трех матчах, сообщает официальный сайт челябинцев.

В прошлом сезоне Трунев выступал за «Спартак». Нападающий сыграл в 36 встречах и набрал 11 (2+9). Всего в КХЛ Максим Трунев провел 439 матчей, в его активе 117 (62+55) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23007

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