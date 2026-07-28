«Адмирал» получит 25 миллионов рублей за обмен Шэна

По информации «СЭ», сумма компенсации за обмен форварда «Адмирала» Павла Шэна в московское «Динамо» составит 25 миллионов рублей.

28 июля бело-голубые сообщили о сделке с «Адмиралом». В результате обмена 26-летний Шэн перешел в московский клуб. За своего игрока «Адмирал» получил права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию.

В сезоне-2025/26 в 67 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ Шэн забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу.