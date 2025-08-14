Торесен завершил карьеру хоккеиста. Он сыграл 417 матчей в КХЛ
«Юргорден» на официальном сайте объявил о решении нападающего Патрика Торесена завершить профессиональную карьеру. В ноябре норвежцу исполнится 42 года.
«Патрик Торесен — человек, заслуживающий уважения. Он вернулся в «Юргорден» с четкой целью, гнал изо всех сил, получил такую травму паха, что едва мог спать по ночам, но все равно вышел на лед в финальной серии против АИК. Лично для меня он один из самых любимых хоккейных игроков во всем мире, и как игрок, и, прежде всего, как человек», — отметил спортивный директор «Юргордена» Никлас Викегорд.
В сезоне-2024/25 Торесен сыграл за «Юргорден» во втором дивизионе Швеции 54 матча и набрал 43 (15+28) очка.
С 2006 по 2008 год норвежский форвард играл в НХЛ. На его счету 120 матчей и 26 (6+20) очков за «Эдмонтон» и «Филадельфию».
С 2009 по 2015-й, а также в сезоне-2017/18 он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и СКА. На его счету 381 (149+232) очко в 417 матчах (с учетом плей-офф). С каждой из команд он выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -