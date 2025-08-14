Хоккей
14 августа, 06:58

Торесен завершил карьеру хоккеиста. Он сыграл 417 матчей в КХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Патрик Торесен в 2015 году.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

«Юргорден» на официальном сайте объявил о решении нападающего Патрика Торесена завершить профессиональную карьеру. В ноябре норвежцу исполнится 42 года.

«Патрик Торесен — человек, заслуживающий уважения. Он вернулся в «Юргорден» с четкой целью, гнал изо всех сил, получил такую травму паха, что едва мог спать по ночам, но все равно вышел на лед в финальной серии против АИК. Лично для меня он один из самых любимых хоккейных игроков во всем мире, и как игрок, и, прежде всего, как человек», — отметил спортивный директор «Юргордена» Никлас Викегорд.

В сезоне-2024/25 Торесен сыграл за «Юргорден» во втором дивизионе Швеции 54 матча и набрал 43 (15+28) очка.

С 2006 по 2008 год норвежский форвард играл в НХЛ. На его счету 120 матчей и 26 (6+20) очков за «Эдмонтон» и «Филадельфию».

С 2009 по 2015-й, а также в сезоне-2017/18 он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и СКА. На его счету 381 (149+232) очко в 417 матчах (с учетом плей-офф). С каждой из команд он выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).

Патрик Торесен
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Юргорден
