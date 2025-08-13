Хоккей
13 августа, 21:28

Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» на домашнем турнире

Минское «Динамо» в матче Кубка Минска проиграло «Адмиралу» со счетом 2:5.

Хоккей

Кубок Минска

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Старков — 1, 1:34 — 0:1. Завгородний — 1 (мен.), 12:47 — 0:2. Кузнецов — 1 (бол., Липский, Уэлле), 13:47 — 1:2. Говорков — 1 (Усов), 22:05 — 2:2. Грман — 1 (Гераськин), 33:56 — 2:3. Гераськин — 1 (Шулак, Грман), 36:13 — 2:4. Гутик — 1 (п.в.), 59:12 — 2:5.

Вратари: Фукале (56:55 — 59:12) — Гуска.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (8+10+11) — 30 (9+13+8).

Судьи: Беляев, Шалагин.

13 августа. Минск. Чижовка-Арена.

ХК Адмирал
ХК Динамо (Минск)
Положение команд
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 26 10 16 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Спартак 27 14 13 31
7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг 3 : 4
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик 6 : 3
18.11 18:00 Лада – Авангард 0 : 3
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА 1 : 4
18.11 19:30 Торпедо НН – Адмирал 1 : 2 Б
18.11 19:30 Северсталь – Динамо Мн 4 : 2
18.11 19:30 Динамо М – Спартак 2 : 4
Все результаты / календарь

