Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» на домашнем турнире
Минское «Динамо» в матче Кубка Минска проиграло «Адмиралу» со счетом 2:5.
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Старков — 1, 1:34 — 0:1. Завгородний — 1 (мен.), 12:47 — 0:2. Кузнецов — 1 (бол., Липский, Уэлле), 13:47 — 1:2. Говорков — 1 (Усов), 22:05 — 2:2. Грман — 1 (Гераськин), 33:56 — 2:3. Гераськин — 1 (Шулак, Грман), 36:13 — 2:4. Гутик — 1 (п.в.), 59:12 — 2:5.
Вратари: Фукале (56:55 — 59:12) — Гуска.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (8+10+11) — 30 (9+13+8).
Судьи: Беляев, Шалагин.
13 августа. Минск. Чижовка-Арена.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|3 : 4
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|6 : 3
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|0 : 3
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|1 : 4
|18.11
|19:30
|Торпедо НН – Адмирал
|1 : 2 Б
|18.11
|19:30
|Северсталь – Динамо Мн
|4 : 2
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|2 : 4
