«Лада» расторгла пробный контракт с Луговяком

Защитник Семен Луговяк покинул «Ладу», сообщается на официальном сайте клуба.

Пробный контракт с 27-летним россиянином был расторгнут. В середине июля защитник присоединился к тольяттинской команде.

В сезоне-2024/25 Луговяк выступал за «Норильск». На его счету 36 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых он набрал 12 (3+9) очков. Также у него 10 игр в плей-офф.