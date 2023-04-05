Меньшиков — о серии СКА — ЦСКА: «Сама игра напоминает битву»
Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков поделился мнением о ходе серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
«Упорные игры, но при этом бесшабашные. Играют больше как получится: бегают, давят друг друга. Ну что сказать... Обе команды могли выиграть, проиграть, все зависит от игры вратарей, реализации большинства. Сама игра напоминает битву. Зрителю интересно такое, битком стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.
Также он ответил на вопрос, хватает ли ему зрелища в этой серии.
«Зрелище было, когда «Торпедо» играло. Они выигрывали, проигрывали, но это было зрелище. Интересно было смотреть. Здесь — борьба, травмы, столкновения. Посмотрите, как часто игроки на льду оказывались. Потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей. Когда играли знаменитые тройки Михайлова, Старшинова, Ларионова. Сейчас больше идет такой «навал». Желания много, но и брака много. Главное — результат. Любой ценой нужно его добиться. Наверное, зрителям нравится. В этой серии кто первый упадет, тот и проиграет», — добавил специалист.
На данный момент счет в серии — 1-1. Третий матч между СКА и ЦСКА пройдет 6 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -