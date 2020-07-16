«Спартак» заключил пробные контракты с тремя хоккеистами — Сергеем Купцовым, Романом Дюковым и Денисом Цыгановым, сообщает сайт клуба.

25-летний нападающий Сергей Купцов в минувшем сезоне провел 5 матчей в составе «Северстали» и 35 игр в чемпионате ВХЛ за «Молот-Прикамье» и новокузнецкий «Металлург».

24-летний защитник Роман Дюков в сезоне-2019/20 сыграл 20 матчей в составе минского «Динамо» и также в чемпионате Белоруссии за минскую «Юность».

Также за «Юность» выступал в прошлом сезоне 26-летний форвард Денис Цыганов, ставший вместе с командой чемпионом ээкстралиги.

Купцов, Дюков и Цыганов примут участие в первом предсезонном сборе «Спартака» в Новогорске.