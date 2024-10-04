Слепышев приостановил действие контракта с московским «Динамо»
Нападающий «Динамо» Антон Слепышев приостановил действие контракта с московским клубом по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба бело-голубых.
В клубе отметили, что игрок вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея и пожелали ему скорейшего возвращения в строй.
«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!» — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
В мае ЦСКА обменял Слепышева в московское «Динамо». В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 30-летний форвард провел девять матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Хоккеист является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022, 2023). Он также выступал за сборную России на чемпионате мира и Олимпийских играх.
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