Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» объявил об уходе из клуба тренера Евгения Бирюкова по соглашению сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что чемпион мира в составе сборной России может стать новым спортивным директором магнитогорского «Металлурга».

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и тренер Евгений Бирюков достигли договоренности о расторжении контракта.

Евгений Николаевич вошел в тренерский штаб команды перед сезоном-2024/25. Четыре сезона Бирюков провел в качестве игрока. Всего он сыграл 224 матча за уфимский клуб и провкл в составе нашей команды тысячную игру в КХЛ. Он стал первым игроком, который провёл 1000-й матч в лиге.

Клуб благодарит Евгения Николаевича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в клубных соцсетях.