Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона

«Динамо» расторгло контракт с нападающим Антоном Слепышевым с официальной формулировкой «по обоюдному согласию».

Как стало известно «СЭ», игрок получил травму и выбыл до конца сезона. Расторжение соглашения со Слепышевем поможет «Динамо» освободить место под потолком зарплат. При этом права на игрока остаются у клуба.

В мае ЦСКА обменял Слепышева в московское «Динамо». В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 30-летний форвард провел 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка.