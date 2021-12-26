Сергей Федоров: «Военная необходимость была дать другой импульс нашим звеньям»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру против минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (6:4).

— Честно, не отошел еще от всех событий, произошедших на хоккейной площадке (улыбается), так сказать, еще в рабочем состоянии. Но одно могу сказать, это очень серьезный, быстрый соперник, показал, как играть в атаке: целеустремленно, нацелено. Быстрая команда. Ребятам сказали, что и такие игры надо вытаскивать, уметь собраться в нужный момент, сыграть правильно. Рад, что мы сумели найти пути к воротам соперника, что сыграли хоть и не все 60 минут, но большинство игры в тот хоккей, который мы хотели бы видеть всегда от команды. Еще раз скажу, после небольшого перерыва нам попался очень серьезный соперник, рад за ребят. Благодарю команду за то, что смогли не только перестроиться, но и реально почистить какие-то зоны нашей игры во время сложного отрезка, когда соперник держал шайбу и атаковал.

— Сегодня юбилей клуба, игроки понимают, что этот особенный день или для них это просто обычная календарная игра?

— Я думаю, игроки очень даже поняли, что сегодня юбилей клуба, но немножко подумали, что обычная календарная игра (смеется). Хотя, мы неплохо начали, но как я уже сказал, соперник сумел найти пути к нашим воротам тоже.

— В течение игры вы всех левых нападающих поменяли, перевели из одного звена в другое. Прокомментируйте это, пожалуйста.

— Наверное, какая-то военная необходимость была дать другой импульс нашим звеньям. На мой взгляд, что-то получилось. Не скажу, что это были какие-то кардинальные изменения. Удалось все-таки дать какую-то энергию определенным звеньям.

— Какие впечатления по Даррену Дитцу после трех матчей?

— Даррен сыграл хорошо, я думаю, какой-то адаптационный период идет. Будет уместно о нем поговорить через игр 5-7. Я уверен, что он будет становиться лучше.

— Почему в заявке на игру был Рейдеборн, а в воротах стоял в итоге Федотов?

— Я услышал об этом после игры от видео-корреспондента. Иван должен был играть сегодня, по поводу протокола не могу сказать.

— После того, как Иван Федотов отыграл на Кубке первого канала, он будто бы стал меньше выручать.

— Ну я думаю, здесь есть доля правды. Если смотреть третий период, Иван сыграл на уровне, который показывал до этого. Наверное, первые два периода, ошибки, которые были допущены, не только к Ивану, но и к игрокам можно отнести. Потому что была определенная пауза. И все-таки мы должны понимать, что сыграли больше сорока игр, на вратаря нагрузка всегда очень большая, и кубок первого канала тоже был в программе у Ивана. Я не думаю, что у него до этого был какой-то такой интенсивный опыт. Как уже говорилось, первые два периода вся команда наша играла немножко, может быть, скованно. Шайба отлетала немножко в сторону, мы не могли контролировать отскоки.