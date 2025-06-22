СКА подпишет однолетний контракт с Ларионовым-младшим

По информации «СЭ», СКА подпишет контракт на один год с нападающим Игорем Ларионовым, сыном главного тренера армейцев Игоря Ларионова.

Последние три сезона форвард также выступал в команде своего отца — «Торпедо».

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего хоккеиста 34 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф Ларионов-младший сыграл 4 матча и не отметился результативными действиями.