22 июня, 18:57

СКА подпишет однолетний контракт с Ларионовым-младшим

Михаил Зислис
Обозреватель
Игорь Ларионов-младший.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», СКА подпишет контракт на один год с нападающим Игорем Ларионовым, сыном главного тренера армейцев Игоря Ларионова.

Последние три сезона форвард также выступал в команде своего отца — «Торпедо».

В сезоне-2024/25 на счету 26-летнего хоккеиста 34 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф Ларионов-младший сыграл 4 матча и не отметился результативными действиями.

Кого потерял «Локомотив». Перестройка в ЦСКА и СКА. Все переходы лета в КХЛ
  • Sergey Sergeev

    Вот теперь СКА по настоящему услился. Ларионов и Ларионов это сила!))

    25.06.2025

  • Valery Smirnov

    Ротенберг себе такого не позволял, брал лучших, а не близких. Или контракт ларионову младшему это бонус в контракте старшего?

    25.06.2025

  • Константин Мишин

    :rofl:

    24.06.2025

  • Nikolay Demidov

    Кто бы сомневаляся, да еще и первое большинство получит младший Ларионов, к гадалке не ходи. В СКА начинается какая-то возня.

    23.06.2025

  • fanat78

    Младший Ларионов -нулевой,как хоккеист

    23.06.2025

  • fedland

    без папы, как без мамкиной сиськи... сынок, что нибудь в жизни (хоккейной) сделай без отца, даже если он тебе сам предлагает что-то...

    23.06.2025

  • imperiasporta

    Ларионов как игрок ,вопросов нет великий был. Как тренер так себе ,мыльный пузырь

    22.06.2025

  • MegaSmalex

    ну-ну

    22.06.2025

  • MegaSmalex

    Бабло то срублено и "якоря" они сознавтельно не разглядели. ГОВНО ЛИГА.

    22.06.2025

  • Rudrik31

    но без кипятка)

    22.06.2025

  • Zlobny

    Походу один цирк сменил другой...

    22.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Мы же не лезем на лёд, не просимся в команду, мы эксперДы.

    22.06.2025

  • Заполярье

    Стыдно должно быть профессору! Например Путин, своих детей, за уши не тащит, тем более на халяву:sunglasses::money_mouth::relieved:...

    22.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Кройф тоже своего сынка пристраивал. Это очень старая и заразная болезнь.

    22.06.2025

  • Заполярье

    Так надо! :relieved:

    22.06.2025

  • Dimario

    Ларионову- младшему самому не противно, что батя его за собой как хвостик таскает? А хвостик ничем проявить себя не может

    22.06.2025

  • spor71917

    Для московского глорья возможно...

    22.06.2025

  • spor71917

    Скажу (напишу) мягенько: НЕсолидно/НЕкрасиво/НЕэтично ((

    22.06.2025

  • взять все и поделить

    "фынуля дома" (с) а вообще, удачи молодому талантливому спортсмену. и главное - без травм.

    22.06.2025

  • Спринт

    Природа не просто отдохнула на младшем Ларионове .. она (вестимо-природа) просто проспала всё время .. Зачем тренеру Ларионову, который слывёт якобы умным, слабый игрок в команде, который по игре помочь не способен, но разлад в команде внесет непременно. Умный тренер не стал бы создавать в команде такую ситуацию.

    22.06.2025

  • fell62

    тролль, иди жри Дошик , заработал)))

    22.06.2025

  • За Шалимова

    Новость бомба

    22.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Одно из условий назначения Ларионова, что бы сын был в команде и скажите что это не так…

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    В Яндексе в разделе Спорт: AllHockey.ru " Ротенберг является кандидатом на пост главного тренера ярославского Локомотива"

    22.06.2025

  • Дима Питерский

    Будем посмотреть.

    22.06.2025

  • bvp

    Читалось.

    22.06.2025

  • Андрей П

    Про совесть и стыд Эти не слышали.

    22.06.2025

  • Conquestador

    Ромка себе такого не позволял...

    22.06.2025

  • Один человек

    А чего так мало? Можно было и пожизненный.. папы.

    22.06.2025

  • Давлет Нурпиисов

    бессмеиные слова Лаврова- дебилы

    22.06.2025

  • Сергей Кузнецов

    Форменный позор! Начало ужасное...

    22.06.2025

  • Давлет Нурпиисов

    куда вы денетесь

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    вообще ничего не понял,ну ладно.

    22.06.2025

  • Raulcat-nn

    НУ ПООТКРЫВАЛИ РТЫ УМЕЛЬЦЫ ДИВАННЫЕ... ИДИТЕ И СЫГРАЙТЕ ЛУЧШЕ..

    22.06.2025

  • aug081266

    Что,один мажор ушел,пришел другой?...

    22.06.2025

  • Rudrik31

    Спартаковцы тоже сначала хорохорились)) это вам за то что против ПНН проголосовали)))

    22.06.2025

  • aniskin78

    а кто-то сомневался?!

    22.06.2025

  • Bavz

    Началось в колхозе утро. А что же на год-то только? Не верит тренер в возможности игрока? Хочет узнать его в деле?

    22.06.2025

  • Павел Леонидович

    ну кто бы сомневался)

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    никогда.

    22.06.2025

  • Rudrik31

    Раньше мы спартаковцев предупреждали... теперь вас придется, скоро будете писать листовки "Рома-вернись!"))))

    22.06.2025

  • Котенок_по_имени_Гав

    Шарлатан Лариоша приволок своего выскочку к себе на работу . Ожидаемо ! Нисколько не сомневался в этом . СКА ,как был позором Российского хоккея ,так им и остался .

    22.06.2025

  • Rudrik31

    и не говори.... а мы до последнего надеялись...

    22.06.2025

  • пражанин

    не получилось перестать позором российского хоккея

    22.06.2025

  • NF

    Непотизм - всегда черта режима, находящегося в агонии. Неважно, в спорте, или еще где...

    22.06.2025

  • alur66

    Папа везде за собой тянет бездарность свою. С этого товарища разлад в Торпедо начался-ну а СКА ребята покрупнее в плане хоккейного интеллекта-они сразу поймут что за якорь появился.

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    только масштабы поменьше,по сравнению с Ротенбергами)

    22.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Чай не чужой:point_up:?как же не помочь:100:

    22.06.2025

  • Олег Каноков

    Папа сыночку трудоустраивает,оно и понятно.)

    22.06.2025

  • spartsmen

    никто и не сомневался. очки младший набивать умеет. а вот то, что, по слухам, из-за него несколько авторитетных игроков пострадали в горьком, должно болельщиков ска насторожить.

    22.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Неожиданно

    22.06.2025

  • Олег Воробьёв

    После Ромы любое решение Ларионова будет восприниматься на УРА! Даже такое как это-читаемая читаемость))

    22.06.2025

  • AnTaras

    Кто бы сомневался, но это не критично. После Романа Борисыча, это ничего страшного, мелочь:grinning:

    22.06.2025

  • bishevcky

    Не переживай, думаю,ненадолго с этими обоими Ларионовыми.Это не РоРО, долго терпеть не будут.

    22.06.2025

  • Rudrik31

    Я знал! Я знал! И ждал!!!))

    22.06.2025

  • Zohr Vad

    А, что, а вдруг...!!!

    22.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Исключительно по игровым качествам конечно... Я вырос на пятерке «КЛМ». Сейчас просто нет таких игроков...Про Харламова,Петрова,Михайлова,Якушева вообще молчу..

    22.06.2025

  • Адекватный спартач

    Профессор Ларионов, не надо превращаться в Садыгова...

    22.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    А бабу свою "прохфессор" в СКУ ещё не пристроил?

    22.06.2025

  • qck1967

    Тю-ю-ю... Что-то начинает "прохфессор" сомнительно. Понимаю, что если было можно Ромчику, то почему нельзя Игорьку? Но, как-то не очень красиво выглядит.

    22.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Вот и хорошо вот и ладненько-рядом с папой будет:point_up:?пристроил кровиночку:face_with_raised_eyebrow:

    22.06.2025

