Форвард «Лады» Моисеев — о задержках зарплаты: «Сроки были в рамках разумного»

Нападающий «Лады» Данила Моисеев в интервью «СЭ» рассказал о задержках зарплаты в клубе из Тольятти.

— В «Ладе» по ходу сезона были задержки зарплаты, вас они коснулись?

— Да, были, здесь скрывать нечего. И да, меня они задели. Но нужно отметить, что сроки задержки были в рамках разумного. Конечно, было неприятно, но не более. Ничего страшного в этом нет.

— Руководство клуба на эту тему с командой общалось?

— Да, конечно. Руководство по ходу чемпионата не раз заходило в раздевалку и рассказывало о проблемах, предупреждая, что какое-то время денег не будет. В сезон клуб заходил без долгов перед хоккеистами.

— Недавно стало известно, что клуб начал погашать долги. Это так?

— Да, почти все выплатили, но еще есть небольшие долги.

Никита Нечаев