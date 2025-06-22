Федоров готов в случае необходимости помочь Никитину во время работы в ЦСКА

Бывший главный тренер, а ныне член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров готов помогать Игорю Никитину, который на этой неделе возглавил армейцев.

«Хоккей — это командная игра. Если понадобится моя любая помощь, я буду готов к этому вызову. Сложности у нас возникают не только в хоккейной деятельности, но и в каждодневной жизни, — цитирует ТАСС Федорова. — Думаю, мы будем устранять их по мере возникновения совместно с тренерским штабом. Тут можно прочитать между строк одно — решение принято, и оно правильное. Все те, кто участвует в его исполнении, заинтересованы в одном — сделать наш клуб лучшим в лиге».

О назначении Никитина на пост главного тренера ЦСКА стало известно 17 июня. Специалист, ранее возглавлявший «Локомотив», подписал 5-летний контракт.