СКА может обменять Воробьева в «Авангард»

По информации «СЭ», нападающий Михаил Воробьев может быть обменян из СКА в «Авангард» на денежную компенсацию.

26-летний форвард является воспитанником «Салавата Юлаева».

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий Корбэн Найт может покинуть «Авангард» по семейным обстоятельствам.

В прошлом сезоне Воробьев провел в «регулярке» КХЛ 59 матчей и набрал 39 (13+26) очков. В Кубке Гагарина его показатели — 14 матчей и 6 (3+3) очков.