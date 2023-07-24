«Лада» подписала однолетний контракт с Троем Джозефсом

«Лада» объявила о подписании однолетнего контракта с нападающим Троем Джозефсом.

29-летний канадец начал свою карьеру в молодежной хоккейной лиге Онтарио и в 2013-м был выбран на драфте НХЛ под общим 209-м номером.

Последние два года он провел в «Лугано». В сезоне-2022/23 Джозефс провел 42 матча и набрал 20 (5+15) очков.