«Сибирь» с минимальным счетом одолела «Динамо»
17:49
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Динамо». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственная шайба на счету нападающего Алексея Яковлева. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков. Это его первый матч на ноль в сезоне.
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Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Яковлев — 1 (Романцев), 2:02 — 1:0.
Вратари: Красиков — Бочаров (58:39).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (9+11+10) — 32 (13+13+6).
Судьи: Спирин, Щенев.
7 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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