«Сибирь» с минимальным счетом одолела «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Динамо». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственная шайба на счету нападающего Алексея Яковлева. Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков. Это его первый матч на ноль в сезоне.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Яковлев — 1 (Романцев), 2:02 — 1:0.

Вратари: Красиков — Бочаров (58:39).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (9+11+10) — 32 (13+13+6).

Судьи: Спирин, Щенев.

7 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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