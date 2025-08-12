Спортивный директор «Лады» Гомоляко: «Надо дать Хохлачеву второй шанс»

Новый спортивный директор тольяттинцев Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, в какой роли видит приглашенного в команду 31-летнего форварда Александра Хохлачева.

— Хохлачев провел ужасный сезон в «Амуре» и «Сочи». Его спад длится уже два года. Вы его берете на лидерские позиции. Нет ли мыслей, что его пригласили только потому, что с ним работал Миронов?

— Нет, не поэтому. Каждому хоккеисту надо дать второй шанс. Все знают, что он может прекрасно играть. Он хорошо выглядел в Омске и в «Спартаке» у Миронова. Думаю, мы должны ему дать возможность себя проявить. Он взрослый, давно женат, двое детей. Наверное, многое переосмыслил в жизни. Считаю, у тренеров к ребятам должно быть доверие, как и наоборот — у ребят к тренерам. Мы поговорили с Сашей. Он будет и дядькой-наставником, и надеемся, будет хорошо играть.