«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс»

«Трактор» объявил об обмене нападающего Майка Веккионе в «Барыс». Челябинский клуб получит взамен денежную компенсацию.

32-летний американец подписал контракт с «Трактором» 30 июля.

В 2023 и 2024 годах хоккеист в составе фарм-клуба «Вашингтона» выиграл главный трофей АХЛ — Кубок Колдера.