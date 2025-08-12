Хоккей
12 августа, 18:17

СКА объявил о переходе экс-форварда «Нью-Джерси» Бландизи

Руслан Минаев
Джозеф Бландизи (слева).
Фото Global Look Press

СКА объявил о подписании контракта с нападающим Джозефом Бландизи.

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два года.

Бландизи провел 101 матч в НХЛ и набрал 31 (10+21) очко. Он выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

В сезоне-2024/25 играл за «Торонто Марлис» в АХЛ, в 58 играх на его счету 35 (15+20) очков.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

  • Павел Леонидович

    совсем видать у парня дела плохи)

    12.08.2025

  • Iron Maiden

    Маразм продолжается. Своих игроков отдаем, берём не пойми кого из АХЛ. Кто играть будет? Ларионов даже если сам выйдет уже не потянет.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Поздравляю ска и лично лариосика с охххуеннным приобритением:rofl::thumbsup::muscle:

    12.08.2025

