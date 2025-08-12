СКА объявил о переходе экс-форварда «Нью-Джерси» Бландизи

СКА объявил о подписании контракта с нападающим Джозефом Бландизи.

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на два года.

Бландизи провел 101 матч в НХЛ и набрал 31 (10+21) очко. Он выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

В сезоне-2024/25 играл за «Торонто Марлис» в АХЛ, в 58 играх на его счету 35 (15+20) очков.