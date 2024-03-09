Плющев считает, что «Торпедо» не хватило опыта и мастерства в серии со СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» выход СКА во второй раунд Кубка Гагарина. Петербуржцы дома победили «Торпедо» (3:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«СКА на протяжении плей-офф смотрелся достаточно мощно. Молодая команда «Торпедо» старалась противостоять и даже создала определеную интригу, но, к сожалению, не хватило опыта и мастерства. СКА укомплектован одними из лучших игроков в лиге, укомплектовывались и походу сезона. Нижегородцы же больше рассчитывали на тех ребят, что были в прошлом году. Были точечные усиления, но противостоять армейцам с Невы было сложно», — сказал Плющев «СЭ».

СКА одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ.