Никлас Йенсен: "Уровень датского чемпионата несопоставим с КХЛ"

Нападающий "Йокерита" Никлас Йенсен​ рассказал о своей 12-матчевой серии с набранными очками и сравнил чемпионат Дании и КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 25-летний датский форвард набрал 35 (18+17) очков в текущем сезоне и является третьим бомбардиром своего клуба.

– Не думал об этом, хотя и замечательно, что такая серия случилась. Пора, начинать новую (смеется). Знаете, такое бывает, когда все у тебя получается. Ты забиваешь, набираешь очки. Хотя, может быть и наоборот – ты показываешь классный хоккей, но ничего не залетает. А вообще у нас классная команда, и нужно продолжать действовать в том же ключе, – приводит слова Йенсена пресс-служба КХЛ.

– Хельсинки – особенное место для датчан?

– Для нашей страны уникальна ситуация, когда сразу четыре датчанина играют в одной из сильнейших лиг мира, да еще и за одну команду. Наверное, только в датском чемпионате такое возможно, но его уровень несопоставим с КХЛ.

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