Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров заявил, что задача клуба на сезон-2022/23 — выход в плей-офф.

— На что рассчитывает «Сочи» в новом сезоне? Какая главная цель команды?

— Цели грандиозные. Наверное, любой тренер ответит на этот вопрос одинаково. Нет смысла начинать турнир и говорить: мы рассчитываем не на многое. Задача номер один — попадание в плей-офф. Дальше будем думать.

— Как оцените перспективы команды?

— Перспективы хорошие. Не вижу больших проблем. Безусловно, они будут, как у любой другой команды. Но я не вижу грандиозных проблем. У нас неплохие сочетания звеньев, пришло много хороших новичков, укреплена вратарская линия.

В прошлом сезоне «Сочи» занял 11-е место в Западной конференции.