«Амур» подписал однолетний контракт с канадским защитником Ли

Как сообщал «СЭ», «Амур» подписал однолетний контракт с канадским защитником Кэмом Ли.

25-летний хоккеист с 2016 по 2020 год выступал в студенческой лиге NCAA за команду Университета Западного Мичигана. Он провел 137 игр, набрал 85 (18+67) очков при показателе полезности «+11».

Сезон-2020/21 Ли провел в чемпионате Словакии за «Слован», где набрал 11 (2+9) очков в 14 встречах при показателе полезности «+9».

Также канадец на протяжении двух лет выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ — «Уилкс-Бэри». В 92 игры защитник набрал 34 (3+31) очка.