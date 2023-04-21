Нападающий «Витязя» Зинченко станет игроком СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Иван Зинченко после 1 мая перейдет в СКА.

В сезоне-2022/23 21-летний российский хоккеист провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (6+1) очков. В плей-офф на его счету 3 игры и 1 гол.

20 апреля стало известно, что Зинченко включен в заявку сборной «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана. Средний возраст команды — 23 года. Национальную команду тренирует Роман Ротенберг.