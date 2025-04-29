Нападающий «Северстали» Кручинин вернется в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Алексей Кручинин перейдет в «Торпедо».

Нынешний сезон игрок провел в «Северстали», а до этого два года выступал за нижегородцев.

В сезоне-2023/24 33-летний хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 5 играх.

«Торпедо» и «Северсталь» вылетели в первом раунде Кубка Гагарина. Нижегородцы уступили «Локомотиву» (0-4 в серии), а череповчане — «Спартаку» (1-4).