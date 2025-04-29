Ларионова рассматривают на пост главного тренера «Автомобилиста»

По информации «СЭ», Игорь Ларионов может стать главным тренером «Автомобилиста». За его кандидатуру выступают определенные люди, имеющие влияние на решения менеджмента уральского клуба.

Один из источников «СЭ» говорит о том, что Ларионов возглавит «Автомобилист», другой — что процесс переговоров продолжается. При этом неизвестно, останется ли в клубе Николай Заварухин в случае назначения другого тренера.

После вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина Ларионов покинул пост главного тренера команды, который он занимал с мая 2022 года.

До работы в «Торпедо» Ларионов тренировал только сборные России разных возрастов.