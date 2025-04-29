Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

29 апреля, 10:43

Ларионова рассматривают на пост главного тренера «Автомобилиста»

Михаил Зислис
Обозреватель
Игорь Ларионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», Игорь Ларионов может стать главным тренером «Автомобилиста». За его кандидатуру выступают определенные люди, имеющие влияние на решения менеджмента уральского клуба.

Один из источников «СЭ» говорит о том, что Ларионов возглавит «Автомобилист», другой — что процесс переговоров продолжается. При этом неизвестно, останется ли в клубе Николай Заварухин в случае назначения другого тренера.

После вылета «Торпедо» из Кубка Гагарина Ларионов покинул пост главного тренера команды, который он занимал с мая 2022 года.

До работы в «Торпедо» Ларионов тренировал только сборные России разных возрастов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Ларионов (хоккей)
ХК Автомобилист
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • С детства за Уралмаш!

    Бред!

    30.04.2025

  • f66963@akado-ural.ru

    Это Леха Шевченко никак не успокоится.

    29.04.2025

  • Саша

    Если нет состава под атакующую стратегию. Если нет стабильности игры и мастерства в реализации моментов у нападающих. Можно долго мучиться, но ничего из этого не получится. Забить больше может и выйдет, но только за счет ущерба защите.

    29.04.2025

  • Дмитрий-НН

    С этим согласен , а вот с остальным не очень )

    29.04.2025

  • m33

    2. Лучшее место Торпедо по итогам регулярки - 2011/12 с Кари Ялоненом - второе , и выход в четвертьфинал . -------------------------------------------------------------------------------------------- Ну я имел ввиду общее место в лиге, а не в конференции. В 11/12 получается 7е общее, а при Ларике 5е.

    29.04.2025

  • True Timati

    При всём уважениик Профессору, он Авто развалит. Заварухин там прям на своем месте. Если бы не судьи, неизвестно кто бы щас с Трактором в полуфинале играл

    29.04.2025

  • vladmad_75

    Бедный Автомобилист. За что им такое? ))) А почему бы Ларику не поехать тренировать в НХЛ? Он ведь там легенда. Вот пусть там и тренирует.

    29.04.2025

  • Дмитрий-НН

    1. Первый год при нём , но и при Козыреве с Гафуровым . А вот третий - как ему и хотелось - единолично . 2. Лучшее место Торпедо по итогам регулярки - 2011/12 с Кари Ялоненом - второе , и выход в четвертьфинал . 3. Про уровень . Сезон 2024/25 - под разговоры "мы играем для болельщиков" 23 домашних поражения в 36 матчах - абсолютный антирекорд Торпедо .

    29.04.2025

  • Т80БВМ

    Так "профессор" год назад после "успешного" завершения сезона говорил, что его приглашают несколько клубов НХЛ. А после нынешнего "успеха" и увольнения он же заявлял, что теперь переключится на футбол.

    29.04.2025

  • Т80БВМ

    А "Советский спорт" пишет, что по словам руководства команды "Автомобилист" не рассматривал вопрос приглашения Ларионова. Ну а господин Зислис ссылается на каких-то "определённых(!) людей" В общем ОБС - одна баба сказала.

    29.04.2025

  • Loden

    Минорные тона болельщиков конкурентов свидетельствуют о правильности выбора :)

    29.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    — Роман Борисович, мы тут с руководством посовещались и решили, что Ларионов должен возглавить команду СКА, вы ведь не против, да? — Х*й на!

    29.04.2025

  • wasp00000

    Сынка , наверное, с собой прихватит, что уже хорошо!

    29.04.2025

  • fell62

    Флорида не предлагает место главного тренера....?

    29.04.2025

  • Махал махалыч

    Для чего он нужен? В Е-бурге норм.команда, он придет и всё рухнет.

    29.04.2025

  • Sergei

    Игроком конечно Игорь Ларионов был отличным,ЦСКА , сборная СССР два золота Олимпиады плюс если не ошибаюсь 4 золота ЧМ , Детройт три кубка Стенли а вот тренером вопрос что с молодёжной сборной помню , так и в Торпедо как-то посредственно, но это моё личное мнение, возможно многие думают иначе.

    29.04.2025

  • Андрей Коняхин

    Так он же в ЦСКА!?

    29.04.2025

  • Спринт

    В родной "Химик" Воскресенск пожалуйста, а вот в ЦСКА .. сугубо - увольте от недоучки тренерского.

    29.04.2025

  • _Mike N_

    Возьмите Черчесова - Стасик не подведет !:laughing::laughing::laughing:

    29.04.2025

  • cермЯга

    Разве не Химик?

    29.04.2025

  • Спринт

    Очень уважаю Ларионова игрока, который истинный профессор хоккея на льду, игру читал как раскрытую книгу, и на несколько страниц впереди всех. Но, как тренер, Ларионов обычный недоучка, который тренерскому ремеслу никогда и нигде не обучался, перепрыгнув с игрового корта сразу на тренерскую скамью.

    29.04.2025

  • Spacewalker

    Ну не всё так однозначно. Быть может Автомобилист именно тот клуб, где Ларионов более плодотворно сможет воплощать свои идеи. Всё же Торпедо это его первый клуб и можно сказать про первый блин. Другой вопрос, что может Ларионову самому нужен некоторый перерыв в тренерской деятельности, чтобы переосмыслить всё.

    29.04.2025

  • cермЯга

    Вы не сочувствуете болельщикам Авто, Профессор?

    29.04.2025

  • m33

    Чем это он их притопил? При нём в первый год было абсолютно лучшее место в регулярке по итогам сезона за всю историю команды в кхл, и выход в четверть плей-офф. В остальном выступали на том же уровне что и до него.

    29.04.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Мои соболезнования Авто.

    29.04.2025

  • За спорт!

    Лишь бы не с горя. Да шучу, непьющий он, спортсмен.

    29.04.2025

  • Армеец

    Нам такие пижоны не нужны!

    29.04.2025

  • hant64

    Коленки то хрен бы с ними, он слаб именно как тренер.

    29.04.2025

  • hant64

    Торпеды, как известно, не тонут:slight_smile:. И даже не притопляются).

    29.04.2025

  • MVD1969

    Только в одной игре из четырех преимущество Локомотива было в 2 шайбы. В остальных - разница минимальная (в пустые ворота не считаю). Так что безнадежности не больше, чем у Северстали. То, что Торпедо сезон провалил, я говорил еще в январе. Но забивали немало, это факт.

    29.04.2025

  • Dedulya-80

    Лучше бы в родной ЦСКА))

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    ну пиши пропало)

    29.04.2025

  • Алексей Фролов

    Худший клуб плей-офф, единственный кто безнадежно пролетел 0:4 в серии. Да и забили в 4х поединках, по-моему, всего 4 шайбы. В среднем 1 шайба за игру показатель этого "атакующего" специалиста в решающих матчах.

    29.04.2025

  • Rudrik31

    Амигос пропал что-то... Запил от счастья похоже....

    29.04.2025

  • Ivan Ivanov

    Это чем же он "Торпедо"притопил,не расскажешь?

    29.04.2025

  • MVD1969

    Торпедо забивало как раз много и стало одним из лидеров сезона по этому показателю.

    29.04.2025

  • evgeniy666

    Ага, "Торпедо" притопил, теперь за "Автомобилист" решил взяться?

    29.04.2025

  • Дмитрий-НН

    "Пропал дом"©?

    29.04.2025

  • wam

    Профессор слаб в коленках.

    29.04.2025

  • Алексей Фролов

    Если Екатеринбург устраивает, в лучшем случае, вылет в первом раунде плей-офф то "профессор" лучшая кандидатура. С этим сторонником "атакующего" хоккея (только почему-то забивала его команда не особо много), можно забыть о каких-либо высоких задачах.

    29.04.2025

  • hant64

    Это будет очередная ошибка менеджмента клуба. И, если назначение Ларионова всё же произойдёт, нужно менять именно менеджмент как лиц, не способных принимать правильные решения.

    29.04.2025

  • За спорт!

    Профессор конечно не лопух? Что скажешь, Амиго?

    29.04.2025

    • Нападающий «Северстали» Кручинин вернется в «Торпедо»

    В Госдуме РФ поддержали инициативу Фетисова о написании фамилий игроков КХЛ кириллицей
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости