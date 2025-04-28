Хоккей
28 апреля, 22:19

Барак перейдет в СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Дерек Барак.
Фото ХК «Витязь»

По информации «СЭ», нападающий Дерек Барак перейдет в СКА.

Текущий сезон форвард провел в «Витязе». 30-летний американец сыграл 68 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 43 (21+22) очка.

«Витязь» не смог выйти в плей-офф КХЛ по итогам регулярного чемпионата, заняв 10-е место в «Западной конференции» с 59 очками. СКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bolera

    все правильно делают, надо ослабить конкурента на попадание в восьмерку, следующий кунь лунь

    29.04.2025

  • tatarin

    Барак без Обамы - деньги на ветер!

    29.04.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Наконец то пошли настоящие трансферы! Теперь то зазвучит музыка другая, модная, стильная, шампеньонская DDD

    29.04.2025

  • Дед Пихто

    И не спорта тоже.

    29.04.2025

  • Дед Пихто

    Началось в деревне утро.

    29.04.2025

  • Gagiga

    Вот так работает ставка ротенберга на питерскую молодежь.

    29.04.2025

  • Иван-крестьянский сын

    Только вчера читал интервью с Романом, в котором он себя хвалил за развитие отечественных молодых хоккеистов, заявляя, что это его главная цель!

    29.04.2025

  • выдр

    Эротенберг как сорока-воровка, хватает все, что где-то блеснуло.

    29.04.2025

  • Иван

    ждем сарая

    29.04.2025

  • cермЯга

    Заведомая ложь. Погуглите хоть сперва, прежде чем высер делать.

    29.04.2025

  • Николай Викторов

    Почему питерский ска не купил хижину дяди тома? Ротенберг найдет где она будет пользу приносить!

    29.04.2025

  • cермЯга

    Да они ж как футбольный Спартак в 90е!!! Позор!)))

    29.04.2025

  • igor1972

    Пошла п.зда по закоулочкам... Я извиняюсь, за такую лексическую оценку, но приличные слова не находятся.

    29.04.2025

  • Banquero

    А-ха-хах, я болельщик СКА с четырёхлетнего возраста. Но комментарии здесь ироничные и саркастические в самую точку! После прихода в команду Романа Борисовича мне часто стыдно за игру любимой команды. А за то что творится вокруг команды стыдно навсегда. Боже, верни нам СКА и разум его владельцам!

    29.04.2025

  • NIK21

    Ну почему же! Ротенберг всегда делает ставку на развитие своих игроков. Да и на лед их всегда выпускает. Но, в любом случае для усиления команды нужны легионеры. По - моему это нормальный подход к построению команды. И это решение не только Ротенберга, а всего тренерского штаба.

    29.04.2025

  • fktrc

    и тут боты!

    29.04.2025

  • CaptYY

    СКА переведут в барак?...

    29.04.2025

  • oasis55

    Их лозунг - Главное других ограбить!

    29.04.2025

  • oasis55

    Свои воспитанники это не про питерские клубы! Паразиты всегда хотят много, сразу и на готовенькое!

    29.04.2025

  • oasis55

    ОтсосиСка! Можете всех скупить, но карма не позволит чемпионом стать!

    29.04.2025

  • AleSSio87

    нутро и натуру не спрятать - бомжи они и есть бомжи, подберут всё, что плохо лежит! кого следующего возьмут, кто набрал больше 30 очков в прошлом сезоне? менеджменту из субкультурной столицы не нужно особо прилагать усилия для поиска игроков - в футболе можно перебить деньгами тех, кого нашли другие и не надо при этом работать на рынке...а в хоккее просто собрать более менее ярких игроков из средних клубов - вот и вся работа! добавить к этому тренера-дебила и будет вам цирковое представление

    29.04.2025

  • Дм

    "Реальный" тренер решил собрать лучших из худщих? Лучших игроков из худших команд...

    29.04.2025

  • IQ-87%

    Вот и до этого наконец руки дошли-теперь увидит как гадить добрым людям

    29.04.2025

  • samozvanets

    Букву Д никто не терял? А, извините, этот переход раньше оформили…

    29.04.2025

  • Le-stat

    Мдааа.... Пылесос уже не торт! До балашихинских бараков докатились))

    29.04.2025

  • Бен Ричардс

    Все загребли, только бараки остались?

    29.04.2025

  • AZ

    Да хоть Макдэвид, дело -то не в этом)))

    28.04.2025

  • СЕРХИО76

    Кто не спрятался, он не виноват.

    28.04.2025

  • Romanovraz

    Верю в Барака Романовича.

    28.04.2025

  • Zlobny

    обменяют на Рендулича :))))

    28.04.2025

  • Romanovraz

    Бараку - банан и каноничный будильник.

    28.04.2025

  • Romanovraz

    Бараку - банан и каноничный будильник.

    28.04.2025

  • Колизейщик

    -Барак. -Обама? -Ну типа.

    28.04.2025

  • Conquestador

    Человек на пенсии, может себе позволить на досуге

    28.04.2025

  • Дуремар сельпошный

    Ну не все же по подъездам ссать... в парадных тоже работы невпроворот

    28.04.2025

  • МаратХ

    Щедрый мужчина этот Роман Борисович за газпромовский счет

    28.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    идут за Кубком Гагарина однозначна))) будут разрывать)))

    28.04.2025

  • Сергей Чернов

    Вот и начался очередной грабеж клубов, для спасения имиджа великого Комбинатора.

    28.04.2025

  • spartsmen

    Вротихберги - позор российского спорта :head_bandage::skull_crossbones:?:exploding_head:

    28.04.2025

  • Сергей Кузнецов

    А как свои воспитанники? У красной машины кончился бензин? Или запретили брать российских талантов из других команд??)) Этот Барак сыграет 20 матчей, а потом скажут, что с ним разрывают контракт или обменяют..

    28.04.2025

  • blue-white!

    Обама в хоккей начал играть?

    28.04.2025

  • Павел Леонидович

    позор

    28.04.2025

