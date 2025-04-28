Барак перейдет в СКА

По информации «СЭ», нападающий Дерек Барак перейдет в СКА.

Текущий сезон форвард провел в «Витязе». 30-летний американец сыграл 68 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 43 (21+22) очка.

«Витязь» не смог выйти в плей-офф КХЛ по итогам регулярного чемпионата, заняв 10-е место в «Западной конференции» с 59 очками. СКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» со счетом 2-4.