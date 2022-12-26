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Сегодня, 19:34

«Трактор» в серии буллитов победил «Металлург»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» принимал «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 4:4.

В составе «Магнитки» голами отметились нападающие Андрей Чибисов, Денис Зернов, Николай Голдобин и защитник Коди Керран. По две голевые передачи в активе все того же Голдобина и форварда Филиппа Майе.

За «Трактор» дубль оформил нападающий Теему Пулккинен, по голу забили форварды Сергей Калинин и Никита Сошников. По два ассиста в активе нападающих Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева, а также защитника Роберта Хэмилтона.

В составе «Трактора» дебютировал голкипер Кирилл Устименко. Однако в серии буллитов его заменил Илья Проскуряков. Эта перестановка помогла «Трактору» одержать победу — 3:2.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Чибисов — 8 (Карри, Кошелев), 6:29 — 1:0. Пулккинен — 12 (Горюнов-Рольгизер), 6:58 — 1:1. Зернов — 11 (бол., Майе, Голдобин), 12:15 — 2:1. Голдобин — 10 (Майе, Лайпсик), 24:26 — 3:1. Пулккинен — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 37:47 — 3:2. Калинин — 6 (бол., Бурдасов, Хэмилтон), 43:13 — 3:3. Сошников — 2 (Бурдасов, Бывальцев), 45:02 — 3:4. Керран — 4 (Еременко, Голдобин), 53:15 — 4:4.

Победный буллит: Шабанов.

Вратари: Паскуале (64:58) — Устименко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+7+12+3) — 34 (11+13+9+1).

Судьи: Васильев, Гашилов.

26 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 42 17 25 37
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3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 2
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 4 : 5 Б
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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