«Трактор» в серии буллитов победил «Металлург»
«Металлург» принимал «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 4:4.
В составе «Магнитки» голами отметились нападающие Андрей Чибисов, Денис Зернов, Николай Голдобин и защитник Коди Керран. По две голевые передачи в активе все того же Голдобина и форварда Филиппа Майе.
За «Трактор» дубль оформил нападающий Теему Пулккинен, по голу забили форварды Сергей Калинин и Никита Сошников. По два ассиста в активе нападающих Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева, а также защитника Роберта Хэмилтона.
В составе «Трактора» дебютировал голкипер Кирилл Устименко. Однако в серии буллитов его заменил Илья Проскуряков. Эта перестановка помогла «Трактору» одержать победу — 3:2.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Чибисов — 8 (Карри, Кошелев), 6:29 — 1:0. Пулккинен — 12 (Горюнов-Рольгизер), 6:58 — 1:1. Зернов — 11 (бол., Майе, Голдобин), 12:15 — 2:1. Голдобин — 10 (Майе, Лайпсик), 24:26 — 3:1. Пулккинен — 13 (бол., Хэмилтон, Бывальцев), 37:47 — 3:2. Калинин — 6 (бол., Бурдасов, Хэмилтон), 43:13 — 3:3. Сошников — 2 (Бурдасов, Бывальцев), 45:02 — 3:4. Керран — 4 (Еременко, Голдобин), 53:15 — 4:4.
Победный буллит: Шабанов.
Вратари: Паскуале (64:58) — Устименко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (10+7+12+3) — 34 (11+13+9+1).
Судьи: Васильев, Гашилов.
26 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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