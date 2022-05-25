«Металлург» подписал новый контракт с защитником Хабаровым

«Металлург» подписал новый контракт с защитником Ярославом Хабаровым. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Ярослав Хабаров — уроженец Магнитогорска. В 2010 году защитник стал обладателем Кубка Харламова в составе «Стальных лисов» в первом сезоне МХЛ.

За «Металлург» 33-летний защитник дебютировал в КХЛ в 2009 году, проведя за команду мастеров девять матчей. Впоследствии стал стабильным игроком основы и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина и чемпионат России.

Ярослав вернулся в состав Магнитки в прошлом сезоне, став вместе с командой серебряным призером Кубка Гагарина. Всего защитник провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) балл при нейтральном показателе полезности. В плей-офф на счету Хабарова 16 игр и 4 (1+3) очка при общем показателе полезности «+7».