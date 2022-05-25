«Адмирал» продлил контракт с нападающим Гареевым

Нападающий Артем Гареев подписал новый односторонний контракт с «Адмиралом». Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт КХЛ.

В прошедшем чемпионате Гареев отыграл 38 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков (четвертый показатель среди форвардов «Адмирала»).

Он проводил на льду в среднем 15 минут и 19 секунд.