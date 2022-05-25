Защитник Андрей Педан стал игроком СКА

Хоккейные клубы СКА и «Динамо» Москва произвели обмен. Состав армейцев пополнил защитник Андрей Педан, а за бело-голубых теперь будет выступать белорусский форвард Александр Скоренов, который большую часть прошлого сезона провел в «СКА-Неве», сообщает сайт клуба.

СКА также подписал с Андреем Педаном новый контракт, который рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В минувшем сезоне Педан провел 32 игры в чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков. В 7 матчах плей-офф он отметился одной передачей.