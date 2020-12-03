«Металлург» одержал победу над СКА благодаря шайбе Земченка

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА (2:1) благодаря шайбе Артема Земченка за минуту до конца встречи.

Во втором периоде армейцы вышли вперед после гола Игоря Ожиганова, но в заключительной двадцатиминутке сначала Сергей Плотников отличился в большинстве, а на 59-й минуте Земченок подарил подарил магнитогорцам победу.

После этой победы хозяева вышли на четвертое место на «Востоке» с 44 баллами, СКА второй на «Западе» с теми же 44 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ожиганов — 4 (Ткачев, Кетов), 38:34 — 0:1. Плотников — 6 (бол., Яковлев, Олкинуора), 47:42 — 1:1. Земченок — 2 (Плотников, Чибисов), 58:36 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Самонов (59:46).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+11+13) — 29 (9+14+6).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

3 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1925 зрителей