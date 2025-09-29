«Динамо» может обменять Джиошвили

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» рассматривает варианты обмена нападающего Максима Джиошвили.

Главный фактор, который затрудняет трансфер, — большая зарплата игрока, составляющая 45 миллионов рублей.

В случае обмена у бело-голубых появится место под потолком зарплат для внесения в заявку форварда Артема Михеева, который выбыл на долгий срок, но может восстановиться по ходу чемпионата, а также для подписания экс-нападающего «Динамо» Павла Кудрявцева, в межсезонье ушедшего в «Сочи».

В нынешнем чемпионате FONBET КХЛ Джиошвили провел 8 игр и не набрал очков.